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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 12:41
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
вони ж потім ті горіхи (фантики) обмінюють на реальні гроші для повернення транзакції що клієнт обирає (тому там так само йде утримання 19.5% перед розразунком). Тобто формально можна рахувати якщо банк утримує 19.5% то 100% дані потрапляють до податкової
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Додано: Пон 20 лис, 2023 13:47
Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Так, Сенс платить живими, в податковій все є
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:59
Faceless написав: Faceless написав:
flysoulfly написав:Faceless
я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Так, Сенс платить живими, в податковій все є
Да, у Альфы хитро. Зарабатываешь фантики (орехи), но получаешь деньги.
Самое прикольное было у покойного ВТБ - платили деньгами, но в налоговую не стучали - они списывали со счета на 0,5% меньше, чем ты фактически заплатил, т.е. теьбе не возмещалось 0,5% с последующим зачислением их на счет, а просто списывалось на 0,5% меньше факта, т.е. это был типа не подарок, а скидка, а скидка не оподатковуеться.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:42
Шерте документи для актуалізації банківських даних📲 Перелік застосунків банків, у яких можна оновити дані з Дією
Змінили прізвище, місце реєстрації чи отримали новий паспорт? Потрібно оновити дані в банку. Також банк самостійно може запросити вас актуалізувати дані — це вимога законодавства.
Окей, Діє. Як це зробити?
У вас має бути в застосунку ID-картка або закордонний паспорт. А далі скористайтеся шерингом документів:
📍вибираєте варіант Надати документи через Дію
📍підтверджуєте запит на передання копії паспорта Дія.Підписом
І все:) Копія документа — у системі банку, а ваші дані оновлено.
У яких застосунках можна актуалізувати банківські дані віддалено із шерингом паспорта через Дію:
👉🏻monobank
👉🏻Sense Supper App
👉🏻ПУМБ Online
👉🏻ABank24
👉🏻Приват24
👉🏻izibank
👉🏻My Bank365 (Банк Кліринговий Дім)
👉🏻Акордбанк
👉🏻Банк Власний рахунок
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:56
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