Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:Faceless я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
вони ж потім ті горіхи (фантики) обмінюють на реальні гроші для повернення транзакції що клієнт обирає (тому там так само йде утримання 19.5% перед розразунком). Тобто формально можна рахувати якщо банк утримує 19.5% то 100% дані потрапляють до податкової
flysoulfly написав:Faceless я не знаю, чем платит Сенс,- думал, фантиками
Я гляну зранку, що там кабінеті податкової - буде зрозуміло
Так, Сенс платить живими, в податковій все є
Да, у Альфы хитро. Зарабатываешь фантики (орехи), но получаешь деньги.
Самое прикольное было у покойного ВТБ - платили деньгами, но в налоговую не стучали - они списывали со счета на 0,5% меньше, чем ты фактически заплатил, т.е. теьбе не возмещалось 0,5% с последующим зачислением их на счет, а просто списывалось на 0,5% меньше факта, т.е. это был типа не подарок, а скидка, а скидка не оподатковуеться.
Шерте документи для актуалізації банківських даних📲 Перелік застосунків банків, у яких можна оновити дані з Дією
Змінили прізвище, місце реєстрації чи отримали новий паспорт? Потрібно оновити дані в банку. Також банк самостійно може запросити вас актуалізувати дані — це вимога законодавства.
Окей, Діє. Як це зробити? У вас має бути в застосунку ID-картка або закордонний паспорт. А далі скористайтеся шерингом документів: 📍вибираєте варіант Надати документи через Дію 📍підтверджуєте запит на передання копії паспорта Дія.Підписом
І все:) Копія документа — у системі банку, а ваші дані оновлено.
У яких застосунках можна актуалізувати банківські дані віддалено із шерингом паспорта через Дію: 👉🏻monobank 👉🏻Sense Supper App 👉🏻ПУМБ Online 👉🏻ABank24 👉🏻Приват24 👉🏻izibank 👉🏻My Bank365 (Банк Кліринговий Дім) 👉🏻Акордбанк 👉🏻Банк Власний рахунок
В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.
посетитель написав:В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.
можна туть, але залежно від суми, СЕП в робочі часи, р2р з комісом, зняття з інших банкоматів безкоштовно.