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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1775177617771778

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 208
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
27%
57
В чотирьох
13%
26
В трьох
12%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
24
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:07

  посетитель написав:
  sens написав:
  посетитель написав:В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

можна туть, але залежно від суми, СЕП в робочі часи, р2р з комісом, зняття з інших банкоматів безкоштовно.
індустріал, зняття з картки додатком Моно, зарахування сеп з іншого банку, відсоток 9%

А це яка картка, а то щось трохи заплутався там у них?[/quote]
Ні,це як депозит заначка в ізібанк або рюкзак від спортсменів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:31

  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:24

  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады
дякую
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:48

  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:12

  emeta написав:
  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf

А яку картку краще під нього відкрити?
посетитель
 
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