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посетитель написав:В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.
можна туть, але залежно від суми, СЕП в робочі часи, р2р з комісом, зняття з інших банкоматів безкоштовно.
індустріал, зняття з картки додатком Моно, зарахування сеп з іншого банку, відсоток 9%
А це яка картка, а то щось трохи заплутався там у них?[/quote] Ні,це як депозит заначка в ізібанк або рюкзак від спортсменів