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посетитель написав:В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.
можна туть, але залежно від суми, СЕП в робочі часи, р2р з комісом, зняття з інших банкоматів безкоштовно.
індустріал, зняття з картки додатком Моно, зарахування сеп з іншого банку, відсоток 9%
А це яка картка, а то щось трохи заплутався там у них?[/quote] Ні,це як депозит заначка в ізібанк або рюкзак від спортсменів
🏦НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними
Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.
Про це йдеться у листі регулятора № 25−0007/87559, у якому НБУ посилається на положення Європейського банківського органу щодо організації процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).
Із запиту Нацбанку зрозуміло, що він хоче з'ясувати, як банкіри на практиці впроваджують його вимоги щодо фінансового моніторингу (базові викладені у постанові НБУ № 65 2020 року) та які власні підходи/механізми впроваджують. Це внутрішні секретні напрацювання фінансистів.