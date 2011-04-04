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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1775177617771778

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 209
Більше десяти
14%
29
Від п'яти до десяти
28%
58
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:07

  посетитель написав:
  sens написав:
  посетитель написав:В связи с тем что Изя скурвился, а Спорт в коматозе и что то явно у него не то, встал вопрос где хранить деньги так что б проценты нормальные капали.Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

можна туть, але залежно від суми, СЕП в робочі часи, р2р з комісом, зняття з інших банкоматів безкоштовно.
індустріал, зняття з картки додатком Моно, зарахування сеп з іншого банку, відсоток 9%

А це яка картка, а то щось трохи заплутався там у них?[/quote]
Ні,це як депозит заначка в ізібанк або рюкзак від спортсменів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:31

  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:24

  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады
дякую
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:48

  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:12

  emeta написав:
  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf

А яку картку краще під нього відкрити?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:33

Продовжуємо розігрівати наші депозити: до кінця акції залишилось 20 днів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:32

🏦НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

Про це йдеться у листі регулятора № 25−0007/87559, у якому НБУ посилається на положення Європейського банківського органу щодо організації процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Із запиту Нацбанку зрозуміло, що він хоче з'ясувати, як банкіри на практиці впроваджують його вимоги щодо фінансового моніторингу (базові викладені у постанові НБУ № 65 2020 року) та які власні підходи/механізми впроваджують. Це внутрішні секретні напрацювання фінансистів.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:33

sens
а хто зажадав від НБУ?
greenozon
 
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