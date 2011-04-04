+- все без змін
Радабанк все ще 19% (3 міс)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41
свіжий депо огляд (малі банки)
+- все без змін
Радабанк все ще 19% (3 міс)
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:37
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