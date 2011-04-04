Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41
свіжий депо огляд (малі банки)
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-291123/
+- все без змін
Радабанк все ще 19% (3 міс)
greenozon
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:37
greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
flysoulfly
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:19
flysoulfly написав: greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
ihorsic
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Додано: Нед 03 гру, 2023 14:57
Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже
otshelnick1
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Додано: Нед 03 гру, 2023 15:00
otshelnick1 написав:Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже
Пумба в середине ноября пуш слала
Chicheva
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Додано: Нед 03 гру, 2023 15:02
otshelnick1 написав:
Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже
Якщо нещодавно, то це був ПУМБ
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... hchimi-rod
l_e_x
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Додано: Нед 03 гру, 2023 15:06
otshelnick1 ПУМБ Показуєте банку родинний зв'язок, надіславши відповідний документ через додаток ПУМБ Онлайн, банк підтверджує протягом 3-х днів (у моєму випадку - в суботу надіслав, в понеділок вранці отримав ОК). Ліміти - еквівалент 29 999 грн на один переказ і 89 999 грн на добу.
Navegantes
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