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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1776177717781779

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 210
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
58
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41

свіжий депо огляд (малі банки) https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-291123/
+- все без змін
Радабанк все ще 19% (3 міс)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:37

  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:19

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня

Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:00

Re: Байки про банки і не тільки....

otshelnick1 написав:Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже
Пумба в середине ноября пуш слала
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:02

  otshelnick1 написав:Нещодавно якийсь банк надіслав повідомлення, що можливо переказувати валютні кошти на карту родичів, от тільки не запам'ятав який саме банк... Може хто підкаже

Якщо нещодавно, то це був ПУМБ https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... hchimi-rod
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:06

otshelnick1

ПУМБ
Показуєте банку родинний зв'язок, надіславши відповідний документ через додаток ПУМБ Онлайн, банк підтверджує протягом 3-х днів (у моєму випадку - в суботу надіслав, в понеділок вранці отримав ОК). Ліміти - еквівалент 29 999 грн на один переказ і 89 999 грн на добу.
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