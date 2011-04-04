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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1777177817791780

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 210
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
58
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:52

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня

У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:55

  ihorsic написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня

Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
з суботи не повинно бути, можна спробувати в Аккорд, у грудні ще не було депозиту, можна спробувати
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
VLADPn
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