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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 07:52
flysoulfly написав: greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
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Додано: Пон 04 гру, 2023 07:55
ihorsic написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
з суботи не повинно бути, можна спробувати в Аккорд, у грудні ще не було депозиту, можна спробувати
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Додано: Вів 05 гру, 2023 08:39
Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
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