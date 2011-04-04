У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 07:52
У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
Додано: Пон 04 гру, 2023 07:55
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:48
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