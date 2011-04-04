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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1777177817791780

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:52

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня

У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 07:55

  ihorsic написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня

Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
з суботи не повинно бути, можна спробувати в Аккорд, у грудні ще не було депозиту, можна спробувати
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:48

  VLADPn написав:Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.


это не так.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:01

Обмін

Поки курс і ціни напередодні нового року зовсім не радують. Чекаємо чи буде допомога від партнерів - Єрмак без емодзі почав писати про прогаш у війні.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:14

  Hella написав:Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.

А чому не під 18.75%?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:05

  ihorsic написав:
  Hella написав:Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.

А чому не під 18.75%?


Хорошо бы, но больше не дали ). Максимум. Или у вас другие проценты?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Это где по 18% наливают?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:11

  Investor_K написав:Это где по 18% наливают?


Разговор шел о том, что Рада-банк уменьшила проценты по депозиту, я и написала, что переложила под новые предложенные, на 3 месяца 18,25%. Но не уточнила в ответе, что за банк, извините ).
Hella
 
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