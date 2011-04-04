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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 07:52
flysoulfly написав: greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
У відділенні на флаєрі була кінцева дата 01.12.23. Депозит у доларах закінчився,міняти по 37 в додатку не наважився. Відкрив зі своє гривні. На сьогодні у мене тут найвища ставка, нажаль тільки 93' днів
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Додано: Пон 04 гру, 2023 07:55
ihorsic написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
Радабанк все ще 19% (3 міс)
вони обіцяли цю акцію тримать по кінець грудня
Мабуть обдурили. В додатку вже цього депозиту нема ...
з суботи не повинно бути, можна спробувати в Аккорд, у грудні ще не було депозиту, можна спробувати
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Додано: Вів 05 гру, 2023 08:39
Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
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VLADPn
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:48
VLADPn написав:
Аккорд оформляет нови гроши. Главное чтоб предыдущих три месяца не было никаких депо у них.
это не так.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 18:01
Поки курс і ціни напередодні нового року зовсім не радують. Чекаємо чи буде допомога від партнерів - Єрмак без емодзі почав писати про прогаш у війні.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:00
Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.
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Hella
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:14
Hella написав:
Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.
А чому не під 18.75%?
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ihorsic
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:05
ihorsic написав: Hella написав:
Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.
А чому не під 18.75%?
Хорошо бы, но больше не дали ). Максимум. Или у вас другие проценты?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:07
Это где по 18% наливают?
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Investor_K
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:11
Investor_K написав:
Это где по 18% наливают?
Разговор шел о том, что Рада-банк уменьшила проценты по депозиту, я и написала, что переложила под новые предложенные, на 3 месяца 18,25%. Но не уточнила в ответе, что за банк, извините ).
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Hella
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