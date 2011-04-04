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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1778177917801781

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:21

  Investor_K написав:Это где по 18% наливают?

Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 06:44

  emeta написав:
  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf

А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?
1finanсier
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