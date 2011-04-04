Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:21
Додано: Чет 07 гру, 2023 06:44
А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?
Додано: Чет 07 гру, 2023 08:46
летом был и 21% на 6 мес...
и было много 19%-20,5% на 3 мес (вместо пустых каруселей)
- И польот нормальный.
Курсы не то что весенней - а даже летней - сдачи и $ и € оказались ниже курсов покупки обратно сейчас на 0,7-1,1 грн. Жалею, что всьо не сдал тогда. В очередной раз не оправдались теории про "не в одну корзину" от кабинетных финансистов-экономистов.
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