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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:21
Investor_K написав:
Это где по 18% наливают?
Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %
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Vadim_
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Додано: Чет 07 гру, 2023 06:44
А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?
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Додано: Чет 07 гру, 2023 08:46
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Это где по 18% наливают?
Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %
летом был и 21% на 6 мес...
и было много 19%-20,5% на 3 мес (вместо пустых каруселей)
- И польот нормальный.
Курсы не то что весенней - а даже летней - сдачи и $ и € оказались ниже курсов покупки обратно сейчас на 0,7-1,1 грн. Жалею, что всьо не сдал тогда. В очередной раз не оправдались теории про "не в одну корзину" от кабинетных финансистов-экономистов.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:40
А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?[/quote]
Все роблю в додатку
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:55
Hella написав: ihorsic написав: Hella написав:
Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.
А чому не під 18.75%?
Хорошо бы, но больше не дали ). Максимум. Или у вас другие проценты?
Якраз в цей період в додатку я відкрив по 18.75%. тому і запитав...
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