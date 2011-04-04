RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1779178017811782>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:21

  Investor_K написав:Это где по 18% наливают?

Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2953
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 06:44

  emeta написав:
  mustbe написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf

А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 02.09.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 08:46

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Это где по 18% наливают?

Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %

летом был и 21% на 6 мес...
и было много 19%-20,5% на 3 мес (вместо пустых каруселей)
- И польот нормальный.

Курсы не то что весенней - а даже летней - сдачи и $ и € оказались ниже курсов покупки обратно сейчас на 0,7-1,1 грн. Жалею, что всьо не сдал тогда. В очередной раз не оправдались теории про "не в одну корзину" от кабинетных финансистов-экономистов.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:40

  1finanсier написав:
  emeta написав:
  посетитель написав:Подскажите, плиз, где нормальные проценты на месячный депо или просто на депо со свободным снятием.

Туть: Свободные деповклады

у индусов есть гаманець с относительно свободным снятием (500грн неснижаемый остаток)
под 9% годовых

https://industrialbank.ua/images/terms- ... 062022.pdf

А самі користувалися цим вкладом? Дійсно для часткового зняття треба письмово! попереджувати банк за 2 дні, к написано в умовах?[/quote]
Все роблю в додатку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15071
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:55

  Hella написав:
  ihorsic написав:
  Hella написав:Закончился депозит 5 числа. Переложила на три месяца под 18,25%. Уменьшили, но ненамного.

А чому не під 18.75%?


Хорошо бы, но больше не дали ). Максимум. Или у вас другие проценты?

Якраз в цей період в додатку я відкрив по 18.75%. тому і запитав...
ihorsic
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:07

  flysoulfly написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Это где по 18% наливают?

Та да , я летом влошился под самый большой % в убіб , но даже там не было таких %

летом был и 21% на 6 мес...
и было много 19%-20,5% на 3 мес (вместо пустых каруселей)
- И польот нормальный.

Курсы не то что весенней - а даже летней - сдачи и $ и € оказались ниже курсов покупки обратно сейчас на 0,7-1,1 грн. Жалею, что всьо не сдал тогда. В очередной раз не оправдались теории про "не в одну корзину" от кабинетных финансистов-экономистов.

а потім кладеш всі яйця в одну корзину, й волаєш - "що ж це діється, всьо пропало"...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:42

Весна 23г. Депозиты в грн. на 3 мес. выше, чем карусель.
Лето 23г. Тоже самое.
Осень 23г. Тоже самое.
Зима 23г. будет опять выгодней.
Только знатоки постоянно упрекают тех, кто снимает сливки. Значит они не знатоки, а му...му...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7494
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:37

  Игорь Алексеевич написав:Весна 23г. Депозиты в грн. на 3 мес. выше, чем карусель.
Лето 23г. Тоже самое.
Осень 23г. Тоже самое.
Зима 23г. будет опять выгодней.
Только знатоки постоянно упрекают тех, кто снимает сливки. Значит они не знатоки, а му...му...

а нагадайте знавців, які дорікають? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:00

Игорь Алексеевич Дурня Вениславського прибрали, а долари емісійні пачками залишились. Приємні спогади і душу гріє. Гривні і так вдосталь, напевно у когось видатки непомірні , що постійно потребує заробітку.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37

  ihorsic написав:
Якраз в цей період в додатку я відкрив по 18.75%. тому і запитав...


Проверила - Вы правы, если в конце трехмесячного срока, то 18,75%.
Если получать проценты каждый месяц, как я, то 18,25%.
Hella
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 25.08.09
Подякував: 132 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1779178017811782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 248010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 105330
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 34240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2555)
07.12.2023 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.