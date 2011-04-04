Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:50
НБУ трохи
жахнув
Ексім, добряче жахнув Авангард та пожурив МІБ.
klug
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:55
Shaman написав:
а нагадайте знавців, які дорікають?
На ветке карусельщиков, там их сполна со значками знаток...
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