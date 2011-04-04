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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1779178017811782

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:50

НБУ трохи жахнув Ексім, добряче жахнув Авангард та пожурив МІБ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:а нагадайте знавців, які дорікають?
На ветке карусельщиков, там их сполна со значками знаток...
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 1779178017811782
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