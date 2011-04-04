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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:50
НБУ трохи
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал, хотя я многое видел )).По сути вопроса вообще ничего.Предмет вопроса вообще ни разу не упоминается в ответе, даже слова нет такого.Впервые такое вижу.И это высший регуляторный банковский орган.
Если утрированно то как пример: "является ли самокат транспортным средством?".Ответ: "растаможка автомобилей в военный период происходит согласно постановы такой-то в соответствии с таким то ограничениями, бабла бла...мы стремимся к постепенному снятию этих ограничений...блаблабла...".И такое на двух страницах.Я бл что, про автомобили и их растаможку спрашиваю?За такой ответ у нас бы выгнали нафиг человека который такое подписал как не соответствующего занимаемой должности.А тут нормально, целый директор департамента открытых рынков такой бред подписал.
Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.
З.ы.: уровень компетентности поддержки банков, который я считал в основном находится ниже плинтуса, в свете этого оказывается ещё ничего )))
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