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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:50
НБУ трохи
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал, хотя я многое видел )).По сути вопроса вообще ничего.Предмет вопроса вообще ни разу не упоминается в ответе, даже слова нет такого.Впервые такое вижу.И это высший регуляторный банковский орган.
Если утрированно то как пример: "является ли самокат транспортным средством?".Ответ: "растаможка автомобилей в военный период происходит согласно постановы такой-то в соответствии с таким то ограничениями, бабла бла...мы стремимся к постепенному снятию этих ограничений...блаблабла...".И такое на двух страницах.Я бл что, про автомобили и их растаможку спрашиваю?За такой ответ у нас бы выгнали нафиг человека который такое подписал как не соответствующего занимаемой должности.А тут нормально, целый директор департамента открытых рынков такой бред подписал.
Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.
З.ы.: уровень компетентности поддержки банков, который я считал в основном находится ниже плинтуса, в свете этого оказывается ещё ничего )))
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:07
посетитель - вы ничего не поняли . И главное что кроме того что НБУ это действительно регулятор, это еще и огромная бюрократическая машина. Ответ вам писал вовсе не директор чего-то там. Ответы (тем более простым физикам) в таких "машинах" пишут простые экономисты - обычный офисный планктон (часто густо не самый умный). Его корректирует евойный (планктоновский) начальник отдела, а того - начальник управления. После чего с визами всех троих (иногда еще и юристов) письмо кладется в папку "На подпись" ДирДепу. А у того может и не быть времени вычитывать сначала вашу "писюльку" а потом еще то что наваял группой его "планктон". Вот и получается как у Райкина: "грузите апельсины бочками". Ну а при подготовке писем всяким мвфам там (ну или даже нардепам) все по другому происходит, там читают, перечитывают и корректируют лучшие представители "планктона". Кстати радуйтесь вообще что вам хоть так ответили. Раньше в НБУ была "писюлька" для физиков, которой они пользовались ну очень часто. Ее смысл был - ваш вопрос относится к договорным отношениям банка и клиента, а согласно закона о НБУ, этот самый НБУ не имеет права вмешиваться в такие отношения. Если вы считаете ваши права нарушенными - обращайтесь в суд. ;(
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