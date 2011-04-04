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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1779178017811782

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:07

посетитель - вы ничего не поняли ;). И главное что кроме того что НБУ это действительно регулятор, это еще и огромная бюрократическая машина. Ответ вам писал вовсе не директор чего-то там. Ответы (тем более простым физикам) в таких "машинах" пишут простые экономисты - обычный офисный планктон (часто густо не самый умный). Его корректирует евойный (планктоновский) начальник отдела, а того - начальник управления. После чего с визами всех троих (иногда еще и юристов) письмо кладется в папку "На подпись" ДирДепу. А у того может и не быть времени вычитывать сначала вашу "писюльку" а потом еще то что наваял группой его "планктон". Вот и получается как у Райкина: "грузите апельсины бочками". Ну а при подготовке писем всяким мвфам там (ну или даже нардепам) все по другому происходит, там читают, перечитывают и корректируют лучшие представители "планктона". Кстати радуйтесь вообще что вам хоть так ответили. Раньше в НБУ была "писюлька" для физиков, которой они пользовались ну очень часто. Ее смысл был - ваш вопрос относится к договорным отношениям банка и клиента, а согласно закона о НБУ, этот самый НБУ не имеет права вмешиваться в такие отношения. Если вы считаете ваши права нарушенными - обращайтесь в суд. ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:17

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою

Найбільш привабливі депозити грудня 2023
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:37

  посетитель написав:Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.


хоть вы и пишите что видели многое, но как то берет сомнение читая ваши слова.
за то что чиновник не ответит - его могут дрюкнуть. а вот за бред в ответе ему нихрена не будет. вам нужно пересмотреть одну интереснейшую постановочку
https://www.youtube.com/watch?v=ei_dztACr14
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 05:01

  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал,


с одного большого банка - тоже получил недавно по своей сути отписку - которая даже не затрагивала поднятый вопрос, причём ответили ровно на 30 день со дня запроса.
за этот год пришлось уже пять раз обращаться с официальными запросами.
два обращения в начале года были полностью проигнорированы.
uaprofi
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