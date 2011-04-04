Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:07

- вы ничего не поняли. И главное что кроме того что НБУ это действительно регулятор, это еще и огромная бюрократическая машина. Ответ вам писал вовсе не директор чего-то там. Ответы (тем более простым физикам) в таких "машинах" пишут простые экономисты - обычный офисный планктон (часто густо не самый умный). Его корректирует евойный (планктоновский) начальник отдела, а того - начальник управления. После чего с визами всех троих (иногда еще и юристов) письмо кладется в папку "На подпись" ДирДепу. А у того может и не быть времени вычитывать сначала вашу "писюльку" а потом еще то что наваял группой его "планктон". Вот и получается как у Райкина: "грузите апельсины бочками". Ну а при подготовке писем всяким мвфам там (ну или даже нардепам) все по другому происходит, там читают, перечитывают и корректируют лучшие представители "планктона". Кстати радуйтесь вообще что вам хоть так ответили. Раньше в НБУ была "писюлька" для физиков, которой они пользовались ну очень часто. Ее смысл был - ваш вопрос относится к договорным отношениям банка и клиента, а согласно закона о НБУ, этот самый НБУ не имеет права вмешиваться в такие отношения. Если вы считаете ваши права нарушенными - обращайтесь в суд. ;(