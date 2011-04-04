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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1779178017811782

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:07

посетитель - вы ничего не поняли ;). И главное что кроме того что НБУ это действительно регулятор, это еще и огромная бюрократическая машина. Ответ вам писал вовсе не директор чего-то там. Ответы (тем более простым физикам) в таких "машинах" пишут простые экономисты - обычный офисный планктон (часто густо не самый умный). Его корректирует евойный (планктоновский) начальник отдела, а того - начальник управления. После чего с визами всех троих (иногда еще и юристов) письмо кладется в папку "На подпись" ДирДепу. А у того может и не быть времени вычитывать сначала вашу "писюльку" а потом еще то что наваял группой его "планктон". Вот и получается как у Райкина: "грузите апельсины бочками". Ну а при подготовке писем всяким мвфам там (ну или даже нардепам) все по другому происходит, там читают, перечитывают и корректируют лучшие представители "планктона". Кстати радуйтесь вообще что вам хоть так ответили. Раньше в НБУ была "писюлька" для физиков, которой они пользовались ну очень часто. Ее смысл был - ваш вопрос относится к договорным отношениям банка и клиента, а согласно закона о НБУ, этот самый НБУ не имеет права вмешиваться в такие отношения. Если вы считаете ваши права нарушенными - обращайтесь в суд. ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:17

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:37

  посетитель написав:Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.


хоть вы и пишите что видели многое, но как то берет сомнение читая ваши слова.
за то что чиновник не ответит - его могут дрюкнуть. а вот за бред в ответе ему нихрена не будет. вам нужно пересмотреть одну интереснейшую постановочку
https://www.youtube.com/watch?v=ei_dztACr14
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 05:01

  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал,


с одного большого банка - тоже получил недавно по своей сути отписку - которая даже не затрагивала поднятый вопрос, причём ответили ровно на 30 день со дня запроса.
за этот год пришлось уже пять раз обращаться с официальными запросами.
два обращения в начале года были полностью проигнорированы.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 05:40

  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал, хотя я многое видел )).По сути вопроса вообще ничего.Предмет вопроса вообще ни разу не упоминается в ответе, даже слова нет такого.Впервые такое вижу.И это высший регуляторный банковский орган.

Если утрированно то как пример: "является ли самокат транспортным средством?".Ответ: "растаможка автомобилей в военный период происходит согласно постановы такой-то в соответствии с таким то ограничениями, бабла бла...мы стремимся к постепенному снятию этих ограничений...блаблабла...".И такое на двух страницах.Я бл что, про автомобили и их растаможку спрашиваю?За такой ответ у нас бы выгнали нафиг человека который такое подписал как не соответствующего занимаемой должности.А тут нормально, целый директор департамента открытых рынков такой бред подписал.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 07:33

  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал, хотя я многое видел )).По сути вопроса вообще ничего.Предмет вопроса вообще ни разу не упоминается в ответе, даже слова нет такого.Впервые такое вижу.И это высший регуляторный банковский орган.

Если утрированно то как пример: "является ли самокат транспортным средством?".Ответ: "растаможка автомобилей в военный период происходит согласно постановы такой-то в соответствии с таким то ограничениями, бабла бла...мы стремимся к постепенному снятию этих ограничений...блаблабла...".И такое на двух страницах.Я бл что, про автомобили и их растаможку спрашиваю?За такой ответ у нас бы выгнали нафиг человека который такое подписал как не соответствующего занимаемой должности.А тут нормально, целый директор департамента открытых рынков такой бред подписал.

Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.

З.ы.: уровень компетентности поддержки банков, который я считал в основном находится ниже плинтуса, в свете этого оказывается ещё ничего )))


По моему опыту, это вполне европейский стандарт
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:23

  uaprofi написав:
  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал,


с одного большого банка - тоже получил недавно по своей сути отписку - которая даже не затрагивала поднятый вопрос, причём ответили ровно на 30 день со дня запроса.
за этот год пришлось уже пять раз обращаться с официальными запросами.
два обращения в начале года были полностью проигнорированы.

Якщо робити лише запрос без подальшого звернення до суду,то краще нічого не робити . Я свого часу пройшов декілька банків де НБУ відправляло на норми ЦПК . Залежить від питання - може достатньо передати відеозйомку до правоохоронних органів та написати заяву і контролювати звернення,писати клопотання...
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09

  WallNutPen написав:посетитель - вы ничего не поняли ;). И главное что кроме того что НБУ это действительно регулятор, это еще и огромная бюрократическая машина. Ответ вам писал вовсе не директор чего-то там. Ответы (тем более простым физикам) в таких "машинах" пишут простые экономисты - обычный офисный планктон (часто густо не самый умный). Его корректирует евойный (планктоновский) начальник отдела, а того - начальник управления. После чего с визами всех троих (иногда еще и юристов) письмо кладется в папку "На подпись" ДирДепу. А у того может и не быть времени вычитывать сначала вашу "писюльку" а потом еще то что наваял группой его "планктон". Вот и получается как у Райкина: "грузите апельсины бочками". Ну а при подготовке писем всяким мвфам там (ну или даже нардепам) все по другому происходит, там читают, перечитывают и корректируют лучшие представители "планктона". Кстати радуйтесь вообще что вам хоть так ответили. Раньше в НБУ была "писюлька" для физиков, которой они пользовались ну очень часто. Ее смысл был - ваш вопрос относится к договорным отношениям банка и клиента, а согласно закона о НБУ, этот самый НБУ не имеет права вмешиваться в такие отношения. Если вы считаете ваши права нарушенными - обращайтесь в суд. ;(

Все я прекрасно понял.Я отлично понимаю что готовят простые экономисты.Официальную подпись ставит именно тот человек который уполномочен.И если экономист написал бред, а уполномоченное должностное лицо это подписало, то это есть официальная позиция национального банка.Если экономист пошлет в письме накуй, и скажает что они не подчиняются законам Украины, а уполномоченное должностное лицо подпишет(по любой причине, лень читать было, не досмотрел и т.д) то это тоже официальная позиция.

Отвечает за то что подписал тот у кого есть официальное право подписи.А то так бы все руководители спрыгивали от уголовной ответственности: это ж не он готовит все документы, он только подписывает.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 09 гру, 2023 13:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:15

  mephala написав:
  посетитель написав:Реально стало страшно из-за осознания того что такие люди принимают у нас стратегические решения от которых зависит судьба страны.Людей подписывающих чушь не относящуюся к сути вопроса.Это ж они так и с МВФ работают получается.И с другими международными финансовыми организациями.
Лучше б вообще не отвечали, осталась бы иллюзия что не так всё и плохо.


хоть вы и пишите что видели многое, но как то берет сомнение читая ваши слова.
за то что чиновник не ответит - его могут дрюкнуть. а вот за бред в ответе ему нихрена не будет. вам нужно пересмотреть одну интереснейшую постановочку
https://www.youtube.com/watch?v=ei_dztACr14

Вот за бред в ответе, конкретно у меня на работе к человеку подписавшему этот бред не по теме были бы вопросы по поводу его адекватности.Были прецеденты.Или вы лучше меня знаете оргпроцесс моей работы?
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 09 гру, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:35

  sens написав:
  uaprofi написав:
  посетитель написав:Сделал тут недавно один официальный запрос в НБУ.Вполне конкретный вопрос на который по сути можно было просто ответить пару словами - "да " или "нет".Ответ меня реально шокировал,


с одного большого банка - тоже получил недавно по своей сути отписку - которая даже не затрагивала поднятый вопрос, причём ответили ровно на 30 день со дня запроса.
за этот год пришлось уже пять раз обращаться с официальными запросами.
два обращения в начале года были полностью проигнорированы.

Якщо робити лише запрос без подальшого звернення до суду,то краще нічого не робити . Я свого часу пройшов декілька банків де НБУ відправляло на норми ЦПК . Залежить від питання - може достатньо передати відеозйомку до правоохоронних органів та написати заяву і контролювати звернення,писати клопотання...


Да там вопрос то был справочного характера.Ничего серьезного.

Это как я уже приводил выше пример, спросить МВС относится ли ими самокат к транспортным средствам.
В ответе слово "самокат" вообще нет.Ответ про растаможку машин в военный период.И их перемещение через границу )))

Европейский союз: "какие мероприятия проведены Украиной по борьбе с воровством и коррупцией?"
Наш ответ:"ВВП Украины выросло на 3 процента, инфляция составляет 10 процентов.В дальнейшем мы будем стремиться к уменьшению инфляции.Экономика стабильная".
Странно, и чего это нам всё меньше хотят помогать?

В общем вывод такой: не надейтесь на адекватность НБУ.
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