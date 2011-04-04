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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1780178117821783

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:51

  посетитель написав:Вот за бред в ответе, конкретно у меня на работе к человеку подписавшему этот бред не по теме были бы вопросы по поводу его адекватности.Были прецеденты.Или вы лучше меня знаете оргпроцесс моей работы?


я знаю процесс в структурах связанных с государством.
если это не ответ в ответственные органы то ничего за дурочку не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн, дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень.

Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:00

  V2 написав:Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн,

Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?
слуга народу? - "какаяразница"©

если тебе ни один банк в 2021-2022гг. не предложил депозит даже под жалкие 50-100% годовых - значит ты даже не вице-премьер :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:24

  V2 написав:Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн, дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень.

Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?


закордонни
cohan
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