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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 гру, 2023 23:51
посетитель написав:
Вот за бред в ответе, конкретно у меня на работе к человеку подписавшему этот бред не по теме были бы вопросы по поводу его адекватности.Были прецеденты.Или вы лучше меня знаете оргпроцесс моей работы?
я знаю процесс в структурах связанных с государством.
если это не ответ в ответственные органы то ничего за дурочку не будет.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 16:54
Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.
За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн, дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень.
Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:00
V2 написав:
Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.
За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн,
Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?
слуга народу? - "какаяразница"©
если тебе ни один банк в 2021-2022гг. не предложил депозит даже под жалкие 50-100% годовых - значит ты даже не вице-премьер
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:24
V2 написав:
Віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 12,12 млн грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 11,55 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.
За даними у реєстрі декларацій НАЗК, його заробітна плата у 2021 році становила всього 825,44 тис. грн, банківські відсотки – 299,61 млн грн,
дивіденди – 818,16 млн грн, від відчуження рухомого майна – 312,72 млн грн, водночас дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 9,86 мільйона гривень.
Цікаво, які банки полюбляє слуга народу?
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cohan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 15:53
Сьогодні курс 37,0 без комісій.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 16:01
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Це помилка в тексті. Доходи 12 млн. за рік!
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:10
V2 написав:
банківські відсотки – 299,61 млн грн
а ну порахуйте який капітал в крутелика, якщо лише відсотки 300 М?
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