|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41
V2 написав:
Аргентина оголосила девальвацію песо на 50% в рамках нових шокових економічних заходів.
Цікаво, це якось пов'язано із нещодавно поїздкою Зеленського?
яке 50%? з 366 до 800! Більше ніж в 2 рази! Там ще повно неприємних плюшек==
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1333
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|248224
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|105521
|
|
|18
|34341
|