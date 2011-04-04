яке 50%? з 366 до 800! Більше ніж в 2 рази! Там ще повно неприємних плюшек==
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:20
новинка - диковинка
Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. Клієнти зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:45
Kyivstar vs HelsiMe
Підкажіть , як отримати смс в київстар чи змінити дістанційно номер
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