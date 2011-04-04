яке 50%? з 366 до 800! Більше ніж в 2 рази! Там ще повно неприємних плюшек==
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:20
новинка - диковинка
Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. Клієнти зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:45
Kyivstar vs HelsiMe
Підкажіть , як отримати смс в київстар чи змінити дістанційно номер
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37
а смысл ? гиперкэшбэки пользователю? или огромные лимиты на трансгран переводы? или большой % на остаток средств на счете? и гарантии фгвфо? или опять суперзащищенное ПО и БД ?
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:45
ну да - обмен опытом (уж кто-кто, а Аргентина имеет богатейший опыт девальваций ) : то есть, шо конкретно там в пампасах в таких случаях вешают на уши электорату, шоб он продолжал голосовать за тех же самых талантливых экономистов-управленцев.
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:02
А ще, можливо, цікавили реформи Перона:
За ініціативою Перона було націоналізовано Центральний банк, залізниці, морські порти, громадський транспорт, університети і великі медичні заклади, законодавчо запроваджено мінімальну зарплату, загальний доступ до медичного обслуговування і соціального забезпечення, розпочато масштабну програму житлового будівництва...
Спроба вийти зі стагфляції завдяки мастштабним інвестиціям у транспорт і інфрастуктуру успіху не принесли...
В країні почалось переслідування політичних опонентів та інакомислячих, закриття і експропріація нелояльних владі ЗМІ.
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