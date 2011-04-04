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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1781178217831784

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:41

  V2 написав:Аргентина оголосила девальвацію песо на 50% в рамках нових шокових економічних заходів.
Цікаво, це якось пов'язано із нещодавно поїздкою Зеленського? :)



яке 50%? з 366 до 800! Більше ніж в 2 рази! Там ще повно неприємних плюшек==
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:20

новинка - диковинка


Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. Клієнти зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay

https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/13/707645/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:45

Kyivstar vs HelsiMe

Підкажіть , як отримати смс в київстар чи змінити дістанційно номер
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37

  greenozon написав:новинка - диковинка


Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього


а смысл ? гиперкэшбэки пользователю? или огромные лимиты на трансгран переводы? или большой % на остаток средств на счете? и гарантии фгвфо? или опять суперзащищенное ПО и БД ? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:45

  V2 написав:Аргентина оголосила девальвацію песо на 50% в рамках нових шокових економічних заходів.
Цікаво, це якось пов'язано із нещодавно поїздкою Зеленського? :)
ну да - обмен опытом (уж кто-кто, а Аргентина имеет богатейший опыт девальваций :mrgreen: ) : то есть, шо конкретно там в пампасах в таких случаях вешают на уши электорату, шоб он продолжал голосовать за тех же самых талантливых экономистов-управленцев.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:02

  flysoulfly написав:
  V2 написав:Аргентина оголосила девальвацію песо на 50% в рамках нових шокових економічних заходів.
Цікаво, це якось пов'язано із нещодавно поїздкою Зеленського? :)
ну да - обмен опытом (уж кто-кто, а Аргентина имеет богатейший опыт девальваций :mrgreen: ) : то есть, шо конкретно там в пампасах в таких случаях вешают на уши электорату, шоб он продолжал голосовать за тех же самых талантливых экономистов-управленцев.


А ще, можливо, цікавили реформи Перона:

За ініціативою Перона було націоналізовано Центральний банк, залізниці, морські порти, громадський транспорт, університети і великі медичні заклади, законодавчо запроваджено мінімальну зарплату, загальний доступ до медичного обслуговування і соціального забезпечення, розпочато масштабну програму житлового будівництва...
Спроба вийти зі стагфляції завдяки мастштабним інвестиціям у транспорт і інфрастуктуру успіху не принесли...
В країні почалось переслідування політичних опонентів та інакомислячих, закриття і експропріація нелояльних владі ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:07

ще по Агрентині
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Дуже наглядним для України є приклад Аргентини, яка на початку 90-х провела земельну реформу та надала інвесторам пільги й дозвіл на концентрацію земель. Сьогодні в країні у власності 1% користувачів знаходяться 45% земель
greenozon
 
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