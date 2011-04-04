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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 00:44
Andrey2512 написав:
Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂
Замена фин. номера у них волокита?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:00
Andrey2512 написав:
Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂
Подайте позов до Київстар, одразу можете вирахувати собі "збитки".
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:09
Goodman написав:
Пора робити рейтинг тупоголовості банків.
Аккорд
ТАС
"Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку."
тас хоть приложением подтверждает
в Аккорже ж никогда не работало то приложение подтверждение, пушило но не срабатывало
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cohan
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Додано: Суб 16 гру, 2023 17:24
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47
emeta написав:
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
Где?
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Investor_K
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