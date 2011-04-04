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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 00:44
Andrey2512 написав:
Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂
Замена фин. номера у них волокита?
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emeta
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:00
Andrey2512 написав:
Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂
Подайте позов до Київстар, одразу можете вирахувати собі "збитки".
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DmitryZP
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:09
Goodman написав:
Пора робити рейтинг тупоголовості банків.
Аккорд
ТАС
"Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку."
тас хоть приложением подтверждает
в Аккорже ж никогда не работало то приложение подтверждение, пушило но не срабатывало
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cohan
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Додано: Суб 16 гру, 2023 17:24
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
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emeta
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47
emeta написав:
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
Где?
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Investor_K
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Додано: Суб 16 гру, 2023 23:49
emeta написав:
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
ПУМБ ВДЯЧНІСТЬ
відкриєте, дадуть вибрать ще одну категорію по кешбеку
+ пісьмо на мило прийде, проте як Вам вдячні і як Вас цінують.
Аккорд скинув НОВІ ГРОШІ до 18% , з цим блд КС можна все провтикать......
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Goodman
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Додано: Суб 16 гру, 2023 23:52
Goodman тут недавно дивився на Ю тьбі "САШКА ЯПОНЧИК"
Сашко з Одеси пішов у прийми до японки Йошки.
То каже, що його теща збагатилася - десь в 60-70 роках поклала в банк ,
звичайно японський , гроші і ВОНИ ЗА 10 РОКІВ - ПОДВО"Їлися.
Це був по японським міркам підйом.........
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Goodman
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:27
Goodman написав: emeta написав:
Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
ПУМБ ВДЯЧНІСТЬ
відкриєте, дадуть вибрать ще одну категорію по кешбеку
+ пісьмо на мило прийде, проте як Вам вдячні і як Вас цінують.
Аккорд скинув НОВІ ГРОШІ до 18% , з цим блд КС можна все провтикать......
Да ПУМБ открыли еще в ноябре и Аккорд успели по 19
Но всё это ни разу не новогоднее
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emeta
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Додано: Нед 17 гру, 2023 02:01
Альянс "Ощадний" с бонусом: 3 мес.-18,5%; 6 мес.-19% с ежемесячной выплатой.
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Ltava
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