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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1782178317841785

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:44

  Andrey2512 написав:Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂


Замена фин. номера у них волокита?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:00

  Andrey2512 написав:Клиринговый дом - не могу открыть депозит, подтверждение по СМС на Киевстаре. Альтернативы нет 😂


Подайте позов до Київстар, одразу можете вирахувати собі "збитки".
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:09

  Goodman написав:Пора робити рейтинг тупоголовості банків.

Аккорд
ТАС
"Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку."


тас хоть приложением подтверждает
в Аккорже ж никогда не работало то приложение подтверждение, пушило но не срабатывало
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:24

Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:47

  emeta написав:Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?

Где?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:49

  emeta написав:Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?


ПУМБ ВДЯЧНІСТЬ
відкриєте, дадуть вибрать ще одну категорію по кешбеку
+ пісьмо на мило прийде, проте як Вам вдячні і як Вас цінують.
Аккорд скинув НОВІ ГРОШІ до 18% , з цим блд КС можна все провтикать......
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:52

ТУТ НЕДАВНО

Goodman тут недавно дивився на Ю тьбі "САШКА ЯПОНЧИК"
Сашко з Одеси пішов у прийми до японки Йошки.
То каже, що його теща збагатилася - десь в 60-70 роках поклала в банк ,
звичайно японський , гроші і ВОНИ ЗА 10 РОКІВ - ПОДВО"Їлися.
Це був по японським міркам підйом.........
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:27

  Goodman написав:
  emeta написав:Где же присловутые акционные новогодние депо, предвещавшиеся Алексеевичем?


ПУМБ ВДЯЧНІСТЬ
відкриєте, дадуть вибрать ще одну категорію по кешбеку
+ пісьмо на мило прийде, проте як Вам вдячні і як Вас цінують.
Аккорд скинув НОВІ ГРОШІ до 18% , з цим блд КС можна все провтикать......


Да ПУМБ открыли еще в ноябре и Аккорд успели по 19
Но всё это ни разу не новогоднее
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 02:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Альянс "Ощадний" с бонусом: 3 мес.-18,5%; 6 мес.-19% с ежемесячной выплатой.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:43

  Ltava написав:Альянс "Ощадний" с бонусом: 3 мес.-18,5%; 6 мес.-19% с ежемесячной выплатой.
Хорошие проценты на сегодня. Думаю в след. году дол. будет не больше 37,5. А к лету может опустится и к 37,00. Как всегда февраль, начало марта его пик и потом начинается вниз.
Игорь Алексеевич
 
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