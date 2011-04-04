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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1783178417851786

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 211
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
59
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
24
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило перебування австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International у переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Профайл Raiffeisen Bank зараз заблокований, а біля його назви з'явилася примітка: "Статус ПРИЗУПИНЕНО на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".

Raiffeisen Bank International перебував у "ганебному" списку спонсорів війни з березня 2023 року. Підставою для цього стало рішення RBI продовжувати діяльність в Росії, де місцевий Райффайзен вважається одним із системно значущих банків. Окрім того що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й "на 200% скористався санкціями", що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів, вказувало НАЗК.

Зміна статусу Raiffeisen Bank відбулася одночасно зі зняттям Австрією заперечень щодо остаточного ухвалення 12-го пакета санкцій.

Австрія неодноразово висловлювала незадоволення перебуванням Raiffeisen у цьому переліку і, за неофіційними даними, через це гальмувала ухвалення санкцій Євросоюзу проти Росії. У ніч проти 15 грудня канцлер Австрії Карл Негаммер навіть вийшов з зали, де відбувався саміт Євросоюзу, під час погодження нових санкцій.

Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія у переліку НАЗК.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.

Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... oriv-viiny
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Ltava написав:Альянс "Ощадний" с бонусом: 3 мес.-18,5%; 6 мес.-19% с ежемесячной выплатой.
Хорошие проценты на сегодня. Думаю в след. году дол. будет не больше 37,5. А к лету может опустится и к 37,00. Как всегда февраль, начало марта его пик и потом начинается вниз.

Вы уже полностью в валюте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:Думаю в след. году дол. будет не больше 37,5. А к лету может опустится и к 37,00.


Тобто прогноз 41-42 то якісь олені складають? 37 залізно і ніяк інакше?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 21:24

DmitryZP у людини прогнози на мотлох 1996 року,
нормальні, сині, емісійні він здав, безповоротно. Вони не пропали, але вони не у нього.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 23:48

  Goodman написав:DmitryZP у людини прогнози на мотлох 1996 року,
нормальні, сині, емісійні він здав, безповоротно. Вони не пропали, але вони не у нього.


:o

до речі декілька разів отримував готівку - ПУМБ/Кредобанк/Укрсиббанк - "найгірше" що було то долари 2003 у нормальному стані. мабуть отой мотлох 1996 щастить отримувати "не лише всім" - саме карусельщікам? Бо я знімав або валюту яка лежала на картці рік+ або долари з 3х місячних депо по програмі 100к
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:48

ОСЬ НАРЕШТІ

Дочекалися, вже ходять СМС.
в Аккорда депозити ростуть як гриби....
Goodman
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