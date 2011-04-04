Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило перебування австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International у переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Профайл Raiffeisen Bank зараз заблокований, а біля його назви з'явилася примітка: "Статус ПРИЗУПИНЕНО на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".
Raiffeisen Bank International перебував у "ганебному" списку спонсорів війни з березня 2023 року. Підставою для цього стало рішення RBI продовжувати діяльність в Росії, де місцевий Райффайзен вважається одним із системно значущих банків. Окрім того що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й "на 200% скористався санкціями", що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів, вказувало НАЗК.
Зміна статусу Raiffeisen Bank відбулася одночасно зі зняттям Австрією заперечень щодо остаточного ухвалення 12-го пакета санкцій.
Австрія неодноразово висловлювала незадоволення перебуванням Raiffeisen у цьому переліку і, за неофіційними даними, через це гальмувала ухвалення санкцій Євросоюзу проти Росії. У ніч проти 15 грудня канцлер Австрії Карл Негаммер навіть вийшов з зали, де відбувався саміт Євросоюзу, під час погодження нових санкцій.
Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія у переліку НАЗК.
Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.
Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... oriv-viiny
Goodman написав:DmitryZP у людини прогнози на мотлох 1996 року, нормальні, сині, емісійні він здав, безповоротно. Вони не пропали, але вони не у нього.
до речі декілька разів отримував готівку - ПУМБ/Кредобанк/Укрсиббанк - "найгірше" що було то долари 2003 у нормальному стані. мабуть отой мотлох 1996 щастить отримувати "не лише всім" - саме карусельщікам? Бо я знімав або валюту яка лежала на картці рік+ або долари з 3х місячних депо по програмі 100к
згадаємо цей знаменний день! до речі НБУ досі прискіпливо пильнує за усією шушарою навколо ПБ! https://pb.bank.gov.ua/ --- З цією метою 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення (постанова КМУ № 961) про входження держави до капіталу ПАТ «ПриватБанк».
Условная 1000 евро. Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру. Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
swan forever написав:Условная 1000 евро. Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру. Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.