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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 10:57
WallNutPen
Чужой.
За родичей знаю.
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swan forever
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:36
WallNutPen написав: swan forever написав:
Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А ще хтось дозволяє? Бо в цих банках за зняття комісія
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2XL
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:43
2XL
там ещё около 8ми банков в этой программе было
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swan forever
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:11
swan forever написав:2XL
там ещё около 8ми банков в этой программе было
Нагуглив, Приват ще і Ощад з костилями. Терористичний райф не рахую.
Якщо якісь ще відомі - напишіть
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