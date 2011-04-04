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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1784178517861787

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 10:57

WallNutPen
Чужой.
За родичей знаю.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

WallNutPen написав:
  swan forever написав:Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?

человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А ще хтось дозволяє? Бо в цих банках за зняття комісія
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:43

2XL
там ещё около 8ми банков в этой программе было
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:11

Re: Байки про банки і не тільки....

swan forever написав:2XL
там ещё около 8ми банков в этой программе было
Нагуглив, Приват ще і Ощад з костилями. Терористичний райф не рахую.
Якщо якісь ще відомі - напишіть
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:40

Блокування карток

https://top.today.ua/ru/vseh-muzhchyn-z ... -ne-tolko/
В котрий раз наш гуманний уряд доказує що фізична готівка вигідніша,зі своїми побажаннями віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.

Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах
Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах
Автор: Марченко Любов
24 декабря 2023, 13:44
Народные депутаты хотят заново провести идентификацию всех военнообязанных мужчин в ТЦК. Причем они будут требовать идентификации даже от украинцев, которые находятся за границей. Тех, кто не подчинится этому требованию, ожидают неприятные последствия. Им будут блокировать банковские карты, а также лишат их других возможностей.

Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах - today.ua
Как намерены "перекрывать кислород" злостным уклонистам, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.


Итак, депутаты намерены принять закон, который будет предполагать обязательную переидентификацию всех мужчин призывного возраста в ТЦК. При этом нардепы намерены подвергнуть тотальному "переучету" не только оставшихся в Украине граждан мужского пола, но и тех, кто правдами и неправдами оказался за границей. Все, кто не подчинится этому требованию, будут лишены банковских и некоторых других услуг. Кроме того, им могу перестать оказывать консульские и нотариальные услуги.

Кроме того, мужчинам, которые не прошли переидентификацию, откажут в банковских услугах и заблокируют им карты. То есть, они не смогут ни перевыпустить карту, ни получить зачисленные им деньги, ни сделать перевод.

Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 20:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну да, давайте положим банковскую систему.

Вадим Євгенович Івченко депутат Верховної Ради України VIII—IX скликання від ВО «Батьківщина».

Запоминаем на будущее от кого он.
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