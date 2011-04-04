Додано: Нед 24 гру, 2023 19:40

В котрий раз наш гуманний уряд доказує що фізична готівка вигідніша,зі своїми побажаннями віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правахВсех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правахАвтор: Марченко Любов24 декабря 2023, 13:44Народные депутаты хотят заново провести идентификацию всех военнообязанных мужчин в ТЦК. Причем они будут требовать идентификации даже от украинцев, которые находятся за границей. Тех, кто не подчинится этому требованию, ожидают неприятные последствия. Им будут блокировать банковские карты, а также лишат их других возможностей.Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах - today.uaКак намерены "перекрывать кислород" злостным уклонистам, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.Итак, депутаты намерены принять закон, который будет предполагать обязательную переидентификацию всех мужчин призывного возраста в ТЦК. При этом нардепы намерены подвергнуть тотальному "переучету" не только оставшихся в Украине граждан мужского пола, но и тех, кто правдами и неправдами оказался за границей. Все, кто не подчинится этому требованию, будут лишены банковских и некоторых других услуг. Кроме того, им могу перестать оказывать консульские и нотариальные услуги.Кроме того, мужчинам, которые не прошли переидентификацию, откажут в банковских услугах и заблокируют им карты. То есть, они не смогут ни перевыпустить карту, ни получить зачисленные им деньги, ни сделать перевод.Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты.