WallNutPen
Чужой.
За родичей знаю.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:36
Re: Байки про банки і не тільки....
А ще хтось дозволяє? Бо в цих банках за зняття комісія
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Нагуглив, Приват ще і Ощад з костилями. Терористичний райф не рахую.
Якщо якісь ще відомі - напишіть
Додано: Нед 24 гру, 2023 19:40
Блокування карток
В котрий раз наш гуманний уряд доказує що фізична готівка вигідніша,зі своїми побажаннями віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.
Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах
Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах
Автор: Марченко Любов
24 декабря 2023, 13:44
Народные депутаты хотят заново провести идентификацию всех военнообязанных мужчин в ТЦК. Причем они будут требовать идентификации даже от украинцев, которые находятся за границей. Тех, кто не подчинится этому требованию, ожидают неприятные последствия. Им будут блокировать банковские карты, а также лишат их других возможностей.
Всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах - today.ua
Как намерены "перекрывать кислород" злостным уклонистам, рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.
Итак, депутаты намерены принять закон, который будет предполагать обязательную переидентификацию всех мужчин призывного возраста в ТЦК. При этом нардепы намерены подвергнуть тотальному "переучету" не только оставшихся в Украине граждан мужского пола, но и тех, кто правдами и неправдами оказался за границей. Все, кто не подчинится этому требованию, будут лишены банковских и некоторых других услуг. Кроме того, им могу перестать оказывать консульские и нотариальные услуги.
Кроме того, мужчинам, которые не прошли переидентификацию, откажут в банковских услугах и заблокируют им карты. То есть, они не смогут ни перевыпустить карту, ни получить зачисленные им деньги, ни сделать перевод.
Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты.
Додано: Нед 24 гру, 2023 20:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну да, давайте положим банковскую систему.
Вадим Євгенович Івченко депутат Верховної Ради України VIII—IX скликання від ВО «Батьківщина».
Запоминаем на будущее от кого он.
Додано: Нед 24 гру, 2023 20:27
Довіреність
А зараз про серйозні речі‼️
Коли ваш чоловік, жінка, близька людина йде в армію, ви маєте отримати наступні дані:
- номер або назва бригади
- номер батальйону, роти, взводу, підрозділу. Це не або/або. Це все потрібно
- ПІБ, номер телефону безпосереднього командира, побратимів
- ПІБ, номер телефону начмеда або просто медика
- номер телефону стройової, начальника було б ідеально
- номер телефону фінчастини
- з якого ТЦК та СП була повістка, через який мобілізований
- номер воєнніка
І нарешті. Оформіть генеральную довіреність на того, хто залишився дома чекати. Бо нотаріуса в частині немає. А купа проблем буде вирішено дома і спокійно.
Збережіть, будь ласка, для себе цю інформацію
Люди, робіть репости. Копіюйте. Як завгодно. Тільки розповсюджуйте.
Додано: Нед 24 гру, 2023 21:14
sens ,
Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?
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