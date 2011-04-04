sens написав: Hotab написав:sens
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віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.
Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?
Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.
Взаємозвʼязок між військовим обовʼязком і «мало працювали» є лише у вашій хворобливій уяві. В жодному законі «про оборону», «про військовий обовʼязок і військову службу», «про мобілізацію» нема жодного слова про «багато чи мало працювали». Так само як і «хочете воювати». Вас самого , вашу сімʼю , ваше майно , ваші каруселі хтось захищає і обороняє. І дуже часто без бажання, і працювавши раніше не менше вашого.
Але це дійсно політика. А не політика - це ваші нісенітниці, що вимога до чоловіка стати на облік - це спроба забрати у нього зароблене. Знов у вас в логіку не вийшло.