Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 09:40
Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.
Додано: Пон 25 гру, 2023 09:56
Взаємозвʼязок між військовим обовʼязком і «мало працювали» є лише у вашій хворобливій уяві. В жодному законі «про оборону», «про військовий обовʼязок і військову службу», «про мобілізацію» нема жодного слова про «багато чи мало працювали». Так само як і «хочете воювати». Вас самого , вашу сімʼю , ваше майно , ваші каруселі хтось захищає і обороняє. І дуже часто без бажання, і працювавши раніше не менше вашого.
Але це дійсно політика. А не політика - це ваші нісенітниці, що вимога до чоловіка стати на облік - це спроба забрати у нього зароблене. Знов у вас в логіку не вийшло.
Додано: Пон 25 гру, 2023 10:42
Гроші і банки
В яких банках зараз найвигідніші умови по купівлі/зарахування ОВДП . Доречі в моїх довіренностях прописано про рахунок і нічого про облігації
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