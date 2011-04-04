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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1785178617871788

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:56

  sens написав:
  Hotab написав:sens ,
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.


Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?

Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.

Взаємозвʼязок між військовим обовʼязком і «мало працювали» є лише у вашій хворобливій уяві. В жодному законі «про оборону», «про військовий обовʼязок і військову службу», «про мобілізацію» нема жодного слова про «багато чи мало працювали». Так само як і «хочете воювати». Вас самого , вашу сімʼю , ваше майно , ваші каруселі хтось захищає і обороняє. І дуже часто без бажання, і працювавши раніше не менше вашого.
Але це дійсно політика. А не політика - це ваші нісенітниці, що вимога до чоловіка стати на облік - це спроба забрати у нього зароблене. Знов у вас в логіку не вийшло.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:42

Гроші і банки

В яких банках зараз найвигідніші умови по купівлі/зарахування ОВДП . Доречі в моїх довіренностях прописано про рахунок і нічого про облігації
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:45

депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:52

  greenozon написав:депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/

Яка максимально ставка і без акційних умов на строк 3 місяці якщо коротко ?
sens
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