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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1785178617871788

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:56

  sens написав:
  Hotab написав:sens ,
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.


Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?

Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.

Взаємозвʼязок між військовим обовʼязком і «мало працювали» є лише у вашій хворобливій уяві. В жодному законі «про оборону», «про військовий обовʼязок і військову службу», «про мобілізацію» нема жодного слова про «багато чи мало працювали». Так само як і «хочете воювати». Вас самого , вашу сімʼю , ваше майно , ваші каруселі хтось захищає і обороняє. І дуже часто без бажання, і працювавши раніше не менше вашого.
Але це дійсно політика. А не політика - це ваші нісенітниці, що вимога до чоловіка стати на облік - це спроба забрати у нього зароблене. Знов у вас в логіку не вийшло.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:42

Гроші і банки

В яких банках зараз найвигідніші умови по купівлі/зарахування ОВДП . Доречі в моїх довіренностях прописано про рахунок і нічого про облігації
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:45

депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:52

  greenozon написав:депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/

Яка максимально ставка і без акційних умов на строк 3 місяці якщо коротко ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:31

Тіньовий податок

Україні планують оновити податкове законодавство і таким чином скоротити побутовий тіньовий ринок. Для цього нардепи збираються ухвалити низку законопроєктів, які торкнуться багатьох українських сімей.
Перша ініціатива передбачає введення декларування податків для родин. Декларації мають стати обов'язковими не для всіх, а за певних умов: у разі отримання державної допомоги або якщо в родині займаються сімейним (незадекларованим) бізнесом. Приміром, якщо сім'я здає в оренду іншу квартиру, або чоловік нелегально таксує, у такому випадку сім’я має про це заявити й подавати декларацію.

Другий законопроєкт передбачатиме створення нової форми господарської діяльності, яка підійде тим, хто нині займається неофіційним бізнесом: знову-таки, здає квартиру в оренду чи надає послуги таксі тощо. Про отримання грошей таким способом можна буде заявити, і перший час це не буде оподатковуватися.

Третій проєкт закону, який стосується домашніх працівників, уже пройшов перше читання. 

Якщо наймається няня, кухар чи опікун з догляду за літніми людьми, так само передбачається, що сімʼя, яка таку людину наймає, повинна повідомити про це податкову, — розповів Іванов.

https://radiotrek.rv.ua/news/zdacha-kva ... 19134.html
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:32

Робочі місця, покращення умов праці

Жодних новин.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:54

  Hotab написав:sens ,
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.


Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?


Одне питання - яким боком ідентифікація клієнта в банку (для цілей запобігання відмиванню коштів) має відношення до військового обовʼязку?
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