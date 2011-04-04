Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.
Де там про «віджати останнє»? Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?
Якщо ви мало працювали і хочете воювати - ваш вибір задонатити останнє і піти воювати в третю штурмову.
Взаємозвʼязок між військовим обовʼязком і «мало працювали» є лише у вашій хворобливій уяві. В жодному законі «про оборону», «про військовий обовʼязок і військову службу», «про мобілізацію» нема жодного слова про «багато чи мало працювали». Так само як і «хочете воювати». Вас самого , вашу сімʼю , ваше майно , ваші каруселі хтось захищає і обороняє. І дуже часто без бажання, і працювавши раніше не менше вашого. Але це дійсно політика. А не політика - це ваші нісенітниці, що вимога до чоловіка стати на облік - це спроба забрати у нього зароблене. Знов у вас в логіку не вийшло.
Україні планують оновити податкове законодавство і таким чином скоротити побутовий тіньовий ринок. Для цього нардепи збираються ухвалити низку законопроєктів, які торкнуться багатьох українських сімей. Перша ініціатива передбачає введення декларування податків для родин. Декларації мають стати обов'язковими не для всіх, а за певних умов: у разі отримання державної допомоги або якщо в родині займаються сімейним (незадекларованим) бізнесом. Приміром, якщо сім'я здає в оренду іншу квартиру, або чоловік нелегально таксує, у такому випадку сім’я має про це заявити й подавати декларацію.
Другий законопроєкт передбачатиме створення нової форми господарської діяльності, яка підійде тим, хто нині займається неофіційним бізнесом: знову-таки, здає квартиру в оренду чи надає послуги таксі тощо. Про отримання грошей таким способом можна буде заявити, і перший час це не буде оподатковуватися.
Третій проєкт закону, який стосується домашніх працівників, уже пройшов перше читання.
Якщо наймається няня, кухар чи опікун з догляду за літніми людьми, так само передбачається, що сімʼя, яка таку людину наймає, повинна повідомити про це податкову, — розповів Іванов.
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
Scholar написав:яким боком ідентифікація клієнта в банку
якщо серйозно то флюорографія буде заборонена доки не пройдеш ВЛК у ТЦК Я вчора дивився поки їхав в дорозі Квартал - там прямим текстом Діда Мороза записали в СОВОК і таке інше . Доречі такі тупи шутки видумують одні й ті самі що намагаються помножити конституційні права на нуль і переписати Закон .