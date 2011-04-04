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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1786178717881789

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:поточні помойки

https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html

Перелік банків-агентів

Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: https://www.bisbank.com.ua/;

- ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»: http://www.accordbank.com.ua/.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:02

  sens написав:
  greenozon написав:депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/

почитав
по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти
по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25%
по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено
по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2%
по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами

Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта



Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает
А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:перелічені?


напишіть свій список
вважаю банк фінансовою установою , поки не побачу у реєстрі https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... viduyutsya
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:08

  emeta написав:
  sens написав:
  greenozon написав:депо-огляд великих банків
тренд - на зниження (очікувано після недавного перегляду обліковки НБУ в бік зниження)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/

почитав
по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти
по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25%
по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено
по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2%
по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами

Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта



Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает
А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт

я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19%
Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші
Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала :?:
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:38

  Scholar написав:
  Hotab написав:sens ,
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.


Де там про «віджати останнє»?
Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?


Одне питання - яким боком ідентифікація клієнта в банку (для цілей запобігання відмиванню коштів) має відношення до військового обовʼязку?



1. Для резидентів і нерезидентів умови в банках України мають відмінності? Так. Тобто резидент має привілеї.
2. Чому резидент в Україні має переваги перед нерезидентом? Бо він має ще і обовʼязки перед державою, на відміну від нерезидента.
Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?

Так само і оподаткування при купівлі/продажу нерухомості. Як нерезиденту! І багато іншого.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:48

  sens написав:я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19%
Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші
Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала :?:

в Клиринговом 18,00% 3 мес. без пополнения, % в конце срока
emeta
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