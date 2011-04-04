Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт
я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19% Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.
Де там про «віджати останнє»? Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?
Одне питання - яким боком ідентифікація клієнта в банку (для цілей запобігання відмиванню коштів) має відношення до військового обовʼязку?
1. Для резидентів і нерезидентів умови в банках України мають відмінності? Так. Тобто резидент має привілеї. 2. Чому резидент в Україні має переваги перед нерезидентом? Бо він має ще і обовʼязки перед державою, на відміну від нерезидента. Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?
Так само і оподаткування при купівлі/продажу нерухомості. Як нерезиденту! І багато іншого.
sens написав:я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19% Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала
в Клиринговом 18,00% 3 мес. без пополнения, % в конце срока