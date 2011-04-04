Додано: Пон 25 гру, 2023 22:25

Hotab написав: Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв? Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?

Розділ IЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИСтаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.Стаття 13Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.Стаття 15Цензура заборонена.Розділ IIПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНАСтаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.Щодо останнього - заблокувати примусово 500000 фізосіб поки добровільно не підуть "для галочки" на військову службу ? Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???Може в Донецький області є поле чудес де є нескінчені скарби , дуже похоже на правду в яку нам пропонують вірити всім селом