Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт
почитав по-перше автор статті noname не робить примітки , як наприклад АККОРД і ставка 18% виключно на нові кошти по-друге РАДАбанк взагалі у автора залишився поза увагою який надає на 3 міс 18,25% по-третє ЮНЕКС який на вклад 250000 грн дає 18,25% у кінці строку також не помічено по-четверте Банк Інвестицій та Заощаджень який дає на базових 17% + додатково 2% по-п"яте ПОЛТАВА на 14 місяців дає 16,5 з помісячними виплатами
Фінал , що за огляд , який немає обєктивно вигідних пропозицій саме для Клієнта
Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес. Её традиционно Минфин не замечает А у БИСа насколько известно не обязательно додатково 2%, как повезёт
я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19% Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала
віджати останнє вже вкотре намагаються обмежити в законних правах.
Де там про «віджати останнє»? Там про вимоги виконувати військовий обовʼязок. Включно з перебуванням на військовому обліку. . Така вимога існує всі роки існування держави, що тут нового?
Одне питання - яким боком ідентифікація клієнта в банку (для цілей запобігання відмиванню коштів) має відношення до військового обовʼязку?
1. Для резидентів і нерезидентів умови в банках України мають відмінності? Так. Тобто резидент має привілеї. 2. Чому резидент в Україні має переваги перед нерезидентом? Бо він має ще і обовʼязки перед державою, на відміну від нерезидента. Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?
Так само і оподаткування при купівлі/продажу нерухомості. Як нерезиденту! І багато іншого.
sens написав:я виклав всього 5 заперечень , можна додати КЛІРИНГОВИЙ ДІМ з 17,5% , АСВІО з 17,2% , АВАНГАРД з 18% , також вважаю що необєктивно розглянуто банки які на вклади від 2000000 грн надають 19% Про банки-агенти і про них ані слова це РЕКЛАМА за гроші Тому може написати взагалі тільки про банки де діє бонус від портала
в Клиринговом 18,00% 3 мес. без пополнения, % в конце срока
Hotab написав:Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 13 Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 15 Цензура заборонена.
Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Щодо останнього - заблокувати примусово 500000 фізосіб поки добровільно не підуть "для галочки" на військову службу ? Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???
Може в Донецький області є поле чудес де є нескінчені скарби , дуже похоже на правду в яку нам пропонують вірити всім селом
swan forever написав:Условная 1000 евро. Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру. Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
Hotab написав:Якщо резидент не виконує свої зобовʼязання перед державою (облік, служба) , то може його потрібно позбавити і привілеїв?
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 13 Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 15 Цензура заборонена.
Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Щодо останнього - заблокувати примусово 500000 фізосіб поки добровільно не підуть "для галочки" на військову службу ? Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???
Може в Донецький області є поле чудес де є нескінчені скарби , дуже похоже на правду в яку нам пропонують вірити всім селом
У 2018 році в Дабаньчен було відкрито один із найбільших «Таборів перевиховання в Сіньцзяні», призначених для примусового тримання без суду, слідства та обмеження терміну перебування мусульман громадян Китаю. За оцінками фахівців, там без суду та слідства утримуються від 11 000 до 130 000 в'язнів. Член комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей Макдугал висловила занепокоєння повідомленнями про табори.
sens , право на ваше життя і недоторканість реалізовують зараз ЗСУ. Але у них також є право на власне життя і власну недоторканість, тому згідно ваших декларацій про загальну рівність прав, свобод і обовʼязків ви також зобовʼязані захищати їх. По суті зараз ваша черга захищати тих громадян, які захищали вас 2 роки.
Ви взагалі розумієте що ЦЕЙ ресурс треба ще й забезпечити - звідки все буде братися ???
Звільнені будуть замість вас каруселити в банках, забезпечуючи вам ресурс зі сплати податків на прибуток банками. Більше не пишіть дурниць.