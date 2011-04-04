|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:17
reef написав: WallNutPen написав: swan forever написав:
Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
SWIFT , нє ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3954
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:25
ну да
- шо бывает, когда "не подмазывают" честных экономических обозревателей
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3954
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:45
трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.
це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 26 гру, 2023 00:23
reef написав: WallNutPen написав: swan forever написав:
Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 01:54
посетитель написав: reef написав: WallNutPen написав:
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.
Я имел в виду с карты на карту или СЭПом?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2826
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 07:18
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1996
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:08
Дюрі-бачі написав:
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Влада вже зараз займається заморожуванням вкладів. Треба зробити лише поштовх і буде прийнято непросте рішення
Востаннє редагувалось sens
в Вів 26 гру, 2023 08:12, всього редагувалось 1 раз.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:11
Shaman написав:
трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.
це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
так немає без ризику таких відсотків. Без ризику менше 15 . Із запропонованих порталом взагалі на 10% якщо рівнятись на Укргазбанк приват та Ощадбанк з ОТП та авалем.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:15
flysoulfly написав:
ну да
- шо бывает, когда "не подмазывают" честных экономических обозревателей
залишаються помовчати або написати по суті. Я все одно вбачаю вкладу в кінці строку краще мати військові овдп ,з помісячно треба обирати на 3 місяці, або взагалі після прийняття непростих рішеннь забути про банки як забили на ресурс
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|248705
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|105981
|
|
|18
|34594
|
|