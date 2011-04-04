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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1787178817891790

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:17

  reef написав:
  WallNutPen написав:
  swan forever написав:Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?

человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.

А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
SWIFT , нє ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:25

  emeta написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/


Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес.
Её традиционно Минфин не замечает
ну да :mrgreen: - шо бывает, когда "не подмазывают" честных экономических обозревателей
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:45

  sens написав:
  Shaman написав:перелічені?


напишіть свій список
вважаю банк фінансовою установою , поки не побачу у реєстрі https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... viduyutsya

трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.

це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:23

  reef написав:
  WallNutPen написав:
  swan forever написав:Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?

человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.

А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?


Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:54

  посетитель написав:
  reef написав:
  WallNutPen написав:человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.

А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?


Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.

Я имел в виду с карты на карту или СЭПом?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 07:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:08

  Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?

Влада вже зараз займається заморожуванням вкладів. Треба зробити лише поштовх і буде прийнято непросте рішення
Востаннє редагувалось sens в Вів 26 гру, 2023 08:12, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:11

  Shaman написав:
  sens написав:
  Shaman написав:перелічені?


напишіть свій список
вважаю банк фінансовою установою , поки не побачу у реєстрі https://www.fg.gov.ua/banki-v-upravlinn ... viduyutsya

трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.

це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
так немає без ризику таких відсотків. Без ризику менше 15 . Із запропонованих порталом взагалі на 10% якщо рівнятись на Укргазбанк приват та Ощадбанк з ОТП та авалем.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:15

  flysoulfly написав:
  emeta написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20122023/


Рада даёт даже 18,75% с выплатами через 3 мес.
Её традиционно Минфин не замечает
ну да :mrgreen: - шо бывает, когда "не подмазывают" честных экономических обозревателей
залишаються помовчати або написати по суті. Я все одно вбачаю вкладу в кінці строку краще мати військові овдп ,з помісячно треба обирати на 3 місяці, або взагалі після прийняття непростих рішеннь забути про банки як забили на ресурс
sens
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