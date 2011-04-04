Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).
Додано: Вів 26 гру, 2023 09:25
Кабмін додатково вніс до Ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації чоловікам:
▪️Порушення законодавства про військовий обов'язок – штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов особливого періоду – від 153 до 204 тисяч гривень;
▪️Відмова від проходження ВЛК – від 3 до 5 років позбавлення волі, тобто тюремний термін у вʼязниці.
Ціни як в Європі,щоб сплатити такий штраф скільки на мінімальній зп треба років працювати ? сплатити штраф з заблокованих рахунків не вийде . Тільки готівка.
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