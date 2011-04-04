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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1788178917901791

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 213
Більше десяти
14%
30
Від п'яти до десяти
28%
60
В чотирьох
12%
26
В трьох
11%
24
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
12%
25
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:25

  Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).


Кабмін додатково вніс до Ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації чоловікам:

▪️Порушення законодавства про військовий обов'язок – штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов особливого періоду – від 153 до 204 тисяч гривень;

▪️Відмова від проходження ВЛК – від 3 до 5 років позбавлення волі, тобто тюремний термін у вʼязниці.

Ціни як в Європі,щоб сплатити такий штраф скільки на мінімальній зп треба років працювати ? сплатити штраф з заблокованих рахунків не вийде . Тільки готівка.
sens
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  #<1 ... 1788178917901791
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