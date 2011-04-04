|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:17
reef написав: WallNutPen написав: swan forever написав:
Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
SWIFT , нє ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3955
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:45
трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.
це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4936
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 26 гру, 2023 00:23
reef написав: WallNutPen написав: swan forever написав:
Условная 1000 евро.
Как можно сейчас перевести по Украине, шоб в Киеве отдать наличными валюту и человек получил валюту наличными в Ковеле, к примеру.
Монеу 24 можно ли доверять? И какие есть альтернативы?
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 01:54
посетитель написав: reef написав: WallNutPen написав:
человек чужой или родственник? Родственникам первой линии родства некоторые банки (ПУМБ, Моня) позволяют переводить валюту внутри банка абсолютно без комиссии.
А самому себе из банка в банк безналом можно перевести?
Можно Свіфт переводом.Але дорого получится.
Я имел в виду с карты на карту или СЭПом?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2826
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 07:18
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1995
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:08
Дюрі-бачі написав:
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Влада вже зараз займається заморожуванням вкладів. Треба зробити лише поштовх і буде прийнято непросте рішення
Востаннє редагувалось sens
в Вів 26 гру, 2023 08:12, всього редагувалось 1 раз.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:11
Shaman написав:
трохи розслабили народ - вкладай куди хочеш, під будь-які відсотки - ФГВ, тобто за гроші інших, все перекриють.
це філософські зауваження, але чомусь всі чекають чуда 20% й без ризику. взагалі то так не буває
так немає без ризику таких відсотків. Без ризику менше 15 . Із запропонованих порталом взагалі на 10% якщо рівнятись на Укргазбанк приват та Ощадбанк з ОТП та авалем.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 08:57
Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 09:25
Zochan написав:
Дюрі-бачі написав:Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Не віриться, що можуть таке прийняти (фактично диверсія проти банківської системи).
Кабмін додатково вніс до Ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації чоловікам:
▪️Порушення законодавства про військовий обов'язок – штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов особливого періоду – від 153 до 204 тисяч гривень;
▪️Відмова від проходження ВЛК – від 3 до 5 років позбавлення волі, тобто тюремний термін у вʼязниці.
Ціни як в Європі,щоб сплатити такий штраф скільки на мінімальній зп треба років працювати ? сплатити штраф з заблокованих рахунків не вийде . Тільки готівка.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15183
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 гру, 2023 12:31
Дюрі-бачі написав:
Ну що, пора пересічним забирати всі кошти х банківських рахунків й іти в готівку?
Поки що ні.Але слідкувати за тим з якими остаточними змінами приймуть законопроект.
Зараз як звичайно прийдуть ті хто розкаже що не треба порушувати і не будуть блокувати.Наївні.Прикол в тому що блокувати збираються фактично по рішенню ТЦК.Помилок у них звичайно не буде ага(випадків коли приносили повістки на людину яка вже рік як служить у нас не було.Чи інваліду.).Знаю випадок коли окремий районний ТЦК всіх на кого у нього були дані подав в розшук як ухилянтів.Правильно, чого заморочуватися, робити роботу, вручати повістки.Заблокують, а ви бігайте доказуйте.Дуже зручно.Военкоми озолотяться.
Ну і якщо приймуть про блокування, хто порозумніше виведе гроши завчасно, а до хом'яків через власну шкуру доходить поступово буде і вони теж будуть виводить гроши.Банківська система ж нам не потрібна.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|248727
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|106003
|
|
|18
|34607
|
|